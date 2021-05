L’inexorable accélération du temps au cours de la vie sur Terre

J’ai quarante-huit ans. Je suis né très précisément en 87076800 du temps Unix. Je me dirige allègrement vers mes quarante-neuf ans et à mon dernier anniversaire, je me suis fait la remarque que le temps passait bien vite, beaucoup trop vite à mon goût. J’ai d’abord attribué cela à mon refus de vieillir car chaque nouveau jour qui se lève me rapproche de la tombe et cette sombre perspective ne me réjouit pas spécialement. Et puis, je me suis mis à réfléchir…

J’ai repensé à mon enfance où le temps s’écoulait si lentement. Il m’arrivait de m’ennuyer terriblement lorsque par un triste dimanche après-midi de Novembre, nous rendions visite à je ne sais quelle grande tante dont l’âge canonique l’autorisait à nous conter ses souvenirs des guerres de Vendée! Le temps semblait complètement figé, comme avant le déclenchement du Big Bang. La tante cacochyme en était grandement la cause mais il serait injuste de lui faire porter l’entière responsabilité de cet ennui mortel.

En fait, lorsque j’avais cinq ans, une année était égale à un cinquième de ma courte vie. Aujourd’hui, j’ai quarante-huit ans. Cela signifie que si une année actuelle était égale à un cinquième de ma vie, alors cette année vaudrait 9,6 années! Pour que vous puissiez mieux comprendre où je veux en venir, voici d’autres comparaisons.

Enfant de 2 ans 1 an = 1/2 de sa vie. Une année est perçue

comme aussi longue que 24 années pour un

Terrien âgé de 48 ans. Enfant de 4 ans 1 an = 1/4 de sa vie. Une année est perçue

comme aussi longue que 12 années pour

un Terrien âgé de 48 ans. Senior âgé de 96 ans 1 an = 1/96 de sa vie. Une année est perçue

comme aussi longue que six mois pour un Terrien

âgé de 48 ans. Bébé âgé d’une seconde soit 0,000000031709792 année

Pour ce bébé tout juste né, 1 année s’écoule

aussi vite qu’un milliard cinq cent treize millions sept cent vingt-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf années pour un Terrien âgé de 48 ans.

Un bébé qui naît est théoriquement éternel puisque pour lui, le temps n’a pas commencé à s’écouler… Mais dès lors que ses poumons se remplissent pour la première fois, le temps cesse d’être figé. Il commence son inexorable accélération et les années rétrécissent comme peau de chagrin. Le petit bébé vient de perdre son éternité et qui sait, c’est peut-être la raison pour laquelle il se met à pousser un cri de douleur…

Chaque être vivant perçoit le temps différemment. Je ne suis pas certain qu’un papillon qui vit une semaine ait une existence ressentie plus courte que celle d’un humain centenaire.

Ce qui est certain, c’est qu’au bout de ce chemin temporel, la mort nous attend. Je me demande si la vie sur Terre qui s’apparente à une privation d’éternité, n’est pas une peine que nous devons exécuter. Quelle est la raison de ce bannissement? Je n’ai malheureusement pas de réponse à cette question. Les Terriens sont-ils des damnés relégués dans une forteresse temporelle? La réponse est au-delà du Mur de Planck, dans une singularité qui nous est interdite.